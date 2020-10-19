В Казахстане за сутки выявили 104 новых случая коронавируса

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксировали 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 109 406 случая, из них:

в городе Алматы - 14 517 (+9);

в городе Нур-Султан - 14 279 (+19);

в Атырауской области - 11 191 (+5);

в Карагандинской области - 10 391 (+9);

в ВКО - 8997 (+11);

в ЗКО - 6913 (+6);

в городе Шымкент - 5211 (+0);

в Алматинской области - 5020 (+7);

в СКО - 4292 (+9);

в Жамбылской области - 4153 (+1);

в Павлодарской области - 4051 (+13);

в Акмолинской области - 3562 (+6);

в Костанайской области - 3543 (+5);

в Туркестанской области - 3399 (+1);

в Мангистауской области - 3371(+1);

в Актюбинской области - 3268 (+2);

в Кызылординской области - 3248 (+0).

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