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В Казахстане за сутки выявили 104 новых случая коронавируса

18.10.2020 17173
В Казахстане за сутки выявили 104 новых случая коронавируса
Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксировали 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Всего в стране подтверждено 109 406 случая, из них:
 
в городе Алматы - 14 517 (+9);
 
в городе Нур-Султан - 14 279 (+19);
 
в Атырауской области - 11 191 (+5);
 
в Карагандинской области - 10 391 (+9);
 
в ВКО - 8997 (+11);
 
в ЗКО - 6913 (+6);
 
в городе Шымкент - 5211 (+0);
 
в Алматинской области - 5020 (+7);
 
в СКО - 4292 (+9);
 
в Жамбылской области - 4153 (+1);
 
в Павлодарской области - 4051 (+13);
 
в Акмолинской области - 3562 (+6);
 
в Костанайской области - 3543 (+5);
 
в Туркестанской области - 3399 (+1);
 
в Мангистауской области - 3371(+1);
 
в Актюбинской области - 3268 (+2);
 
в Кызылординской области - 3248 (+0).
 

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