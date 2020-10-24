В Казахстане еще 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 7;
город Алматы - 7;
Актюбинская область - 1;
Атырауская область - 38;
Жамбылская область - 10;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 10;
Северо-Казахстанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 493.
Напомним, по состоянию на 23.59 22 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 086 заболевших коронавирусом.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства