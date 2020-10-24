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В Казахстане еще 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

23.10.2020 7075
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 7;
 
город Алматы - 7;
 
Актюбинская область - 1;
 
Атырауская область - 38;
 
Жамбылская область - 10;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 10;
 
Северо-Казахстанская область - 23.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 493.

Напомним, по состоянию на 23.59 22 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 086 заболевших коронавирусом.
 

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