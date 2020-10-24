В Казахстане еще 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7;

город Алматы - 7;

Актюбинская область - 1;

Атырауская область - 38;

Жамбылская область - 10;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 10;

Северо-Казахстанская область - 23.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105 493.





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