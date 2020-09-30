Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 16 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 500, летальных случаев - 351, выздоровевших - 27 073.

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