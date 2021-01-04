10 млн казахстанцев планируют вакцинировать от коронавируса

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане планируется вакцинировать от коронавируса 10 млн человек, передает Kazakhstan Today.

Цой отметил, что есть договоренность на 2 млн доз вакцин российского производства "Спутник V". Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода.

То есть 2 млн доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока два миллиона доз. В целом мы планируем привить до 10 млн человек - это 55%. Мы определили основные уязвимые группы населения, которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока заявлен возраст от 18 до 60 лет", - пояснил министр на брифинге СЦК.

Если возрастной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение количества участников вакцинации, отметил Алексей Цой.

Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать эту вакцинацию", - добавил Алексей Цой.

По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in по прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech появится в Казахстане не ранее второго полугодия 2021 года, заявил Цой.

В канун Нового года у нас были последние переговоры с компанией Pfizer. Мы обсуждали вопросы возможной поставки этих вакцин. О стоимости. У нас подписано соглашение о конфиденциальности - информация, которую мы не можем разглашать. Это касательно внутренних параметров. Но в целом предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия", - сказал Цой на онлайн-брифинге.

По словам министра, коллегам со стороны американской компании было предложено внести документы для проведения процедуры регистрации вакцины Pfizer на территории Казахстана.

Мы попросили максимально ускориться и данную вакцину чтобы мы могли получить в Казахстане. Но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года", - добавил глава ведомства.

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