Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 февраля

За прошедшие сутки зарегистрированы 1053 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 23 351 (+138);
в городе Алматы - 23 107 (+91);
в ВКО - 20 869 (+78);
в Атырауской области - 16 541 (+49);
в Павлодарской области - 15 607 (+195);
в Карагандинской области - 14 455 (+69);
в Акмолинской области - 12 263 (+95);
в ЗКО - 11 785 (+84);
в СКО - 11 568 (+68);
в Костанайской области - 11 053 (+81);
в Алматинской области - 9830 (+48);
в городе Шымкенте - 5955 (+17);
в Жамбылской области - 5691 (+10);
в Туркестанской области - 4182 (+6);
в Мангистауской области - 4128 (+1);
в Актюбинской области - 4035 (+14);
в Кызылординской области - 3666 (+9).
В Казахстане за сутки 1 233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 179 277 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 10 февраля лечение от КВИ продолжает получать 25 991 человек (16 188 КВИ+ и 9 803 КВИ-), из них в стационарах находятся 5438 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 553 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 264 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 46 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 февраля зарегистрирован 2621 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 8 февраля 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 268 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 388, случаев с летальным исходом - 587, всего выздоровели - 37 998 человек.
Принято новое постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области №2 от 9 февраля 2021 года, предусматривающее послабление карантинных ограничений в отдельных объектах. В частности, разрешено проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях вместимостью до 150 человек при заполняемости не более 25%. А также разрешена деятельность объектов общественного питания на объектах образования с контингентом до 300 учащихся, обучающихся в традиционном формате с 1 по 5 классы включительно, 9,11 (12) выпускных классов городских и сельских школ, студентов колледжей, вузов.
Как сообщалось ранее, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Асета Жуматаева, в Северо-Казахстанской области с 13 февраля смягчают ограничительные меры.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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