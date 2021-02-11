Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 февраля

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 198 086 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1053 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 23 351 (+138);

в городе Алматы - 23 107 (+91);

в ВКО - 20 869 (+78);

в Атырауской области - 16 541 (+49);

в Павлодарской области - 15 607 (+195);

в Карагандинской области - 14 455 (+69);

в Акмолинской области - 12 263 (+95);

в ЗКО - 11 785 (+84);

в СКО - 11 568 (+68);

в Костанайской области - 11 053 (+81);

в Алматинской области - 9830 (+48);

в городе Шымкенте - 5955 (+17);

в Жамбылской области - 5691 (+10);

в Туркестанской области - 4182 (+6);

в Мангистауской области - 4128 (+1);

в Актюбинской области - 4035 (+14);

в Кызылординской области - 3666 (+9).

В Казахстане за сутки 1 233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 179 277 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 февраля лечение от КВИ продолжает получать 25 991 человек (16 188 КВИ+ и 9 803 КВИ-), из них в стационарах находятся 5438 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 553 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 264 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 46 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 февраля зарегистрирован 2621 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 8 февраля 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 268 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 388, случаев с летальным исходом - 587, всего выздоровели - 37 998 человек.





Принято новое постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области №2 от 9 февраля 2021 года, предусматривающее послабление карантинных ограничений в отдельных объектах. В частности, разрешено проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях вместимостью до 150 человек при заполняемости не более 25%. А также разрешена деятельность объектов общественного питания на объектах образования с контингентом до 300 учащихся, обучающихся в традиционном формате с 1 по 5 классы включительно, 9,11 (12) выпускных классов городских и сельских школ, студентов колледжей, вузов.





постановлением главного санитарного врача Асета Жуматаева, в Северо-Казахстанской области с 13 февраля смягчают ограничительные меры . Как сообщалось ранее, в соответствии с





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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