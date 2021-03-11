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Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 марта

10.03.2021 228691
Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 марта
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 220 018 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 25 918 (+143);
 
в городе Алматы - 26 274 (+160);
 
в ВКО - 22 342 (+9);
 
в Атырауской области - 17 508 (+40);
 
в Павлодарской области - 18 258 (+56);
 
в Карагандинской области - 15 835 (+51);
 
в Акмолинской области - 14 240 (+66);
 
в ЗКО - 13 522 (+57);
 
в СКО - 12 622 (+16);
 
в Костанайской области - 12 874 (+49);
 
в Алматинской области - 11 322 (+28);
 
в городе Шымкенте - 6292 (+2);
 
в Жамбылской области - 6073 (+1);
 
в Туркестанской области - 4334 (+3);
 
в Мангистауской области - 4288 (+3);
 
в Актюбинской области - 4410 (+6);
 
в Кызылординской области - 3906 (+3).
 
В Казахстане за сутки 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 203 467 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 476 человек (13 730 КВИ+ и 4746 КВИ-), из них в стационарах находятся 4555 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 921 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 230 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 56 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
 
На 8 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 203 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 581, случаев с летальным исходом - 647, всего выздоровели - 44 188 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 марта зарегистрировано 2821 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 

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