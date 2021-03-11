Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 25 918 (+143);
в городе Алматы - 26 274 (+160);
в ВКО - 22 342 (+9);
в Атырауской области - 17 508 (+40);
в Павлодарской области - 18 258 (+56);
в Карагандинской области - 15 835 (+51);
в Акмолинской области - 14 240 (+66);
в ЗКО - 13 522 (+57);
в СКО - 12 622 (+16);
в Костанайской области - 12 874 (+49);
в Алматинской области - 11 322 (+28);
в городе Шымкенте - 6292 (+2);
в Жамбылской области - 6073 (+1);
в Туркестанской области - 4334 (+3);
в Мангистауской области - 4288 (+3);
в Актюбинской области - 4410 (+6);
в Кызылординской области - 3906 (+3).
В Казахстане за сутки 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 203 467 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 476 человек (13 730 КВИ+ и 4746 КВИ-), из них в стационарах находятся 4555 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 921 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 230 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 56 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
На 8 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 203 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 581, случаев с летальным исходом - 647, всего выздоровели - 44 188 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 марта зарегистрировано 2821 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства