Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 марта

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 220 018 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 018 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 918 (+143);

в городе Алматы - 26 274 (+160);

в ВКО - 22 342 (+9);

в Атырауской области - 17 508 (+40);

в Павлодарской области - 18 258 (+56);

в Карагандинской области - 15 835 (+51);

в Акмолинской области - 14 240 (+66);

в ЗКО - 13 522 (+57);

в СКО - 12 622 (+16);

в Костанайской области - 12 874 (+49);

в Алматинской области - 11 322 (+28);

в городе Шымкенте - 6292 (+2);

в Жамбылской области - 6073 (+1);

в Туркестанской области - 4334 (+3);

в Мангистауской области - 4288 (+3);

в Актюбинской области - 4410 (+6);

в Кызылординской области - 3906 (+3).

В Казахстане за сутки 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 203 467 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 476 человек (13 730 КВИ+ и 4746 КВИ-), из них в стационарах находятся 4555 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 921 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 230 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 56 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

На 8 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 203 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 581, случаев с летальным исходом - 647, всего выздоровели - 44 188 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 марта зарегистрировано 2821 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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