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В Казахстане за сутки выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19

24.04.2022, 12:54 6126
НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии было подтверждено 1 305 457 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в Нур-Султане - 3,
 
в Алматы - 5,
 
в Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ сообщает, что за сутки в Казахстане 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 290 988 человек. 
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса на 23 апреля, 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 479 366 человек, 2-м - 9 232 603 человека. 
 
22 апреля 2022 года зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 31 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 892, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 644.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

25.04.2022, 09:19 2601
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 465 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
23 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 664.
 
На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них: в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 1599 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 24 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 479 958 человек, 2-м компонентом - 9 233 957 человек.
 
В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 997 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы Казахстана.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания КВИ

23.04.2022, 09:26 11786
В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания КВИ
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 447 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 2,
  • в городе Алматы - 4,
  • в Акмолинской области - 1.
 
В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 290 975 человек от COVID-19. 
 
На 22 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 478 042 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 229 896 человек.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологическоий ситуации на 23 апреля все регионы страны находятся в "зеленой" зоне
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

22.04.2022, 08:46 15416
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 440 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 964 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 477 068 человек, 2-м - 9 227 495 человек.
 
На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них: в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 1638 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
20 апреля 2022 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 25 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 875, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 600.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19

21.04.2022, 08:37 19121
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтвержден 1 305 431 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1757 человек (826 КВИ+ и 931 КВИ-), из них: в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном уровне - 1655 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии - 1 290 945 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 475 840 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 224 495 человек.
 
19 апреля 2022 года зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 859, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 575.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса

20.04.2022, 08:55 22426
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 417 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 4,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 20 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1791 человек (853 КВИ+ и 938 КВИ-), из них: в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 1679 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 19 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 474 541 человек, 2-м компонентом - 9 221 035 человек.
 
В Казахстане за сутки 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 904 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
18 апреля 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 850, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 559.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом

19.04.2022, 08:50 25741
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 406 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 5,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
17 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 18 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 839, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 542.
 
На 18 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 473 673 человека, 2-м компонентом - 9 218 283 человека.
 
В Казахстане за сутки 16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 896 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

18.04.2022, 08:43 28696
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 396 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1816 человек (856 КВИ+ и 960 КВИ-), из них: в стационарах находятся 127 пациентов, на амбулаторном уровне - 1689 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 17 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 473 336 человек, 2-м компонентом - 9 217 525 человек.
 
В Казахстане за сутки 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 880 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

17.04.2022, 10:15 30901
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 387 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 8,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 808 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 472 670 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 216 005 человек.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

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