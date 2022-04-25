В Казахстане за сутки выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии было подтверждено 1 305 457 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
в Нур-Султане - 3,
в Алматы - 5,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 0,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ сообщает, что за сутки в Казахстане 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 290 988 человек.
По данным МВК по нераспространению коронавируса на 23 апреля, 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 479 366 человек, 2-м - 9 232 603 человека.
22 апреля 2022 года зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 31 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 892, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 644.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.