В Казахстане за сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане и озвучила два возможных сценария развития ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, сейчас многое зависит от уровня коллективного иммунитета. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и важно поддерживать этот уровень и дальше.

Чем больше людей вакцинируется, тем ниже будет уровень заболеваемости. Многое зависит от нас и сохранности уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет коронавирус развиваться сейчас, доподлинно никто не знает", - цитирует Sputnik.kz Есмагамбетову.

Она уточнила, что сейчас вирус COVID-19 продолжает мутировать, но свойства вируса и его патогенность снижаются, что является положительным моментом. Однако мутирование вируса настораживает врачей.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в свою очередь отметила, что сейчас в Китае идет рост количества заражений коронавирусом штамма "омикрон" и "стелс-омикрон". В сутки заболевают около 30 тысяч человек, из-за чего страна принимает жесткие меры.

Мы следим за ситуацией. Ежемесячно все положительные тесты смотрим на "омикрон" и подвиды, в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется, мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем, или тот коллективный иммунитет у нашего населения, который сегодня есть, сработать - и он пройдет как простудное заболевание", - уточнила глава Минздрава.

По ее словам, в стране имеется достаточный запас вакцин от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день закуплено порядка 4,5 млн доз вакцины.

Данного объема на сегодняшний день достаточно. Сейчас будем смотреть за освоением, потребностью в вакцинах, как население пойдет на вакцинацию, все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены, новый закуп пока не планируется", - цитирует Гиният Zakon.kz .

Как отметила Айжан Есмагамбетова, после использования зарубежных препаратов Минздрав перейдет на исключительный закуп отечественной вакцины QazVac.

По ее словам, сейчас в Казахстане имеется свыше 4 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них - 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины Pfizer и 800 тысяч доз казахстанской вакцины QazVac.

Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации. Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину "Спутник V" мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил и до начала производства вакцины. Вакцины сейчас на Карагандинском фармзаводе не производится", - сказал главный госсанврач Казахстана.

Айжан Есмагамбетова также отметила, что имеющегося объема вакцины хватит до октября нынешнего года. После Минздрав республики не планирует закупать иностранную вакцину для бесплатной вакцинации взрослого населения страны против коронавируса.

Вакцину зарубежного производства будут завозить только для вакцинации и ревакцинации несовершеннолетних. Взрослые казахстанцы будут бесплатно вакцинироваться/ревакцинироваться отечественной вакциной QazVac либо любой другой вакциной на платной основе, после того как производители зайдут на коммерческий рынок республики.

Кроме того, главный государственный санитарный врач сообщила, что Министерство здравоохранения Казахстана поддерживает подписание соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

По ее словам, сейчас соглашение через МИД Казахстана поступило в Министерство здравоохранения Казахстана, а также в Министерство цифрового развития для урегулирования вопросов использования информационных систем.

О сроках реализации признания паспортов главный санврач ответить не смогла.

Сейчас все прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе граждане России, должны предоставить ПЦР-справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языках.