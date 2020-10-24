Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 110 тыс.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 179 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 20;
город Алматы - 44;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 10;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 6;
Атырауская область - 9;
Восточно-Казахстанская область - 20;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 8;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 6;
Кызылординская область - 2;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 20;
Северо-Казахстанская область - 10.
Всего в стране выявлены 110 086 заболевших.
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