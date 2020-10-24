Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 110 тыс.

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 22 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 086 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 179 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 20;

город Алматы - 44;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 10;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 6;

Атырауская область - 9;

Восточно-Казахстанская область - 20;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 8;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 6;

Кызылординская область - 2;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 20;

Северо-Казахстанская область - 10.

Всего в стране выявлены 110 086 заболевших.

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