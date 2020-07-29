113 медработников получили по 2 млн в связи с заражением КВИ

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 18.00 28 июля единовременная социальная выплата из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге выплачена 113 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, медработников, которым положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК.

Всего от Минздрава в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

По оставшимся 10 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны Министерства здравоохранения. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 9 апреля "Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции", выплата полагается:

- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией 2 млн тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией 10 млн тенге.

В министерстве труда и соцзащиты подчеркнули, что заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.

Ранее 112 медработникам была назначена единовременная выплата в 2 млн тенге в связи с заражением КВИ.

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