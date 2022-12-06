В Казахстане впервые за месяц зарегистрирован летальный случай от коронавирусной пневмонии

За сутки 162 человека заболели коронавирусом с положительным ПЦР-тестом

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 084 случая заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.





Кроме того, отмечается рост числа случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). За 30 ноября было выявлено 38 случаев пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано.





На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1205 человек (1023 КВИ+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находится 172 пациента, на амбулаторном уровне - 1033 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 848 224 человека, II компонентом - 10 613 150 человек. Ревакцинировано 5 666 112 человек.





По информации Минздрава, в Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер.





Мутировавший штамм цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США, странах Европы.





Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.