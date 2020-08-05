За сутки в Казахстане выявлено 1158 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 93 820, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 220 / 108;

город Алматы - 178 / 96;

город Шымкент - 31 / 26;

Акмолинская область - 56 / 34;

Актюбинская область - 5 / 0;

Алматинская область - 52 / 29;

Атырауская область - 35 / 22;

Восточно-Казахстанская область - 124 / 46;

Жамбылская область - 47 / 12;

Западно-Казахстанская область - 61 / 34;

Карагандинская область - 90 / 23;

Костанайская область - 57 / 42;

Кызылординская область - 42 / 28;

Мангистауская область - 25 / 18;

Павлодарская область - 67 / 27;

Северо-Казахстанская область - 51 / 4;

Туркестанская область - 17 / 6.

Всего в стране выявлено 93 820 заболевших.

Кроме того, в ведомстве сообщили о 2621 выздоровевшем за сутки. Итого в стране 65 132 выздоровевших от КВИ.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 18,4 млн случаев заболевания COVID-19, более 11,6 млн выздоровели.

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