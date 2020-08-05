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За сутки в Казахстане выявлено 1158 заболевших COVID-19

04.08.2020, 08:49 6265
За сутки в Казахстане выявлено 1158 заболевших COVID-19
Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 93 820, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 220 / 108;
 
город Алматы - 178 / 96;
 
город Шымкент - 31 / 26;
 
Акмолинская область - 56 / 34;
 
Актюбинская область - 5 / 0;
 
Алматинская область - 52 / 29;
 
Атырауская область - 35 / 22;
 
Восточно-Казахстанская область - 124 / 46;
 
Жамбылская область - 47 / 12;
 
Западно-Казахстанская область - 61 / 34;
 
Карагандинская область - 90 / 23;
 
Костанайская область - 57 / 42;
 
Кызылординская область - 42 / 28;
 
Мангистауская область - 25 / 18;
 
Павлодарская область - 67 / 27;
 
Северо-Казахстанская область - 51 / 4;
 
Туркестанская область - 17 / 6.
 
Всего в стране выявлено 93 820 заболевших.
 
Кроме того, в ведомстве сообщили о 2621 выздоровевшем за сутки. Итого в стране 65 132 выздоровевших от КВИ.
 
По последним данным, в мире зарегистрировано более 18,4 млн случаев заболевания COVID-19, более 11,6 млн выздоровели. 
 
 

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