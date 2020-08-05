За сутки в Казахстане выявлено 1158 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане выросло до 93 820, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 220 / 108;
город Алматы - 178 / 96;
город Шымкент - 31 / 26;
Акмолинская область - 56 / 34;
Актюбинская область - 5 / 0;
Алматинская область - 52 / 29;
Атырауская область - 35 / 22;
Восточно-Казахстанская область - 124 / 46;
Жамбылская область - 47 / 12;
Западно-Казахстанская область - 61 / 34;
Карагандинская область - 90 / 23;
Костанайская область - 57 / 42;
Кызылординская область - 42 / 28;
Мангистауская область - 25 / 18;
Павлодарская область - 67 / 27;
Северо-Казахстанская область - 51 / 4;
Туркестанская область - 17 / 6.
Всего в стране выявлено 93 820 заболевших.
Кроме того, в ведомстве сообщили о 2621 выздоровевшем за сутки. Итого в стране 65 132 выздоровевших от КВИ.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 18,4 млн случаев заболевания COVID-19, более 11,6 млн выздоровели.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства