В Казахстане за сутки выявлены 115 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 19 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 623 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 13;

город Алматы - 12;

город Шымкент - 3;

Акмолинская область - 6;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 10;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 5;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 11;

Северо-Казахстанская область - 8.

Всего в стране выявлены 109 623 заболевших.

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