В Казахстане за сутки выявлены 115 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 13;
город Алматы - 12;
город Шымкент - 3;
Акмолинская область - 6;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 10;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 5;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 11;
Северо-Казахстанская область - 8.
Всего в стране выявлены 109 623 заболевших.
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