За сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 36;



Актюбинская область - 1;



Алматинская область - 6;



Атырауская область - 23;



Жамбылская область - 6;



Карагандинская область - 18;



Костанайская область - 13;



Павлодарская область - 4;



Северо-Казахстанская область - 8;



Туркестанская область - 2.



Итого выздоровевших в Казахстане - 105 883.

Напомним, по состоянию на 23.59 27 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 832 заболевших коронавирусом.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства