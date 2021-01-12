Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 января

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 163 019 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 163 019 случая, из них:

в городе Алматы - 19 637 (+120);

в ВКО - 19 294 (+38);

в городе Нур-Султан - 19 268 (+55);

в Атырауской области - 14 392 (+73);

в Карагандинской области - 12 451 (+40);

в Павлодарской области - 9957 (+65);

в ЗКО – 9622 (+46);

в СКО - 9185 (+52);

в Костанайской области - 8168 (+63);

в Акмолинской области - 7835 (+59);

в Алматинской области - 7656 (+63);

в городе Шымкент - 5619 (+20);

в Жамбылской области - 5147 (+16);

в Мангистауской области - 3810 (+10);

в Актюбинской области - 3763 (+10);

в Туркестанской области - 3772 (+8);

в Кызылординской области - 3443 (+8).

В Казахстане 411 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 149 082 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 января лечение от КВИ продолжают получать 23 498 человек (11 577 КВИ+ и 11 921 КВИ-), из них в стационарах находится 5608 пациентов, на амбулаторном уровне 17 890 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 272 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 января зарегистрировано 2360 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 1 пациент с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 9 января 2021 года зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 350, случаев с летальным исходом - 525, всего выздоровели – 33 904 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января 2021 года, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.

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