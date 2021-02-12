Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 февраля

11.02.2021 89587
Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 февраля
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 199 093 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 23 482 (+131);
 
в городе Алматы - 23 202 (+95);
 
в ВКО - 20 944 (+75);
 
в Атырауской области - 16 562 (+21);
 
в Павлодарской области - 15 787 (+180);
 
в Карагандинской области - 14 521 (+66);
 
в Акмолинской области - 12 350 (+87);
 
в ЗКО - 11 872 (+87);
 
в СКО - 11 633 (+65);
 
в Костанайской области - 11 131 (+78);
 
в Алматинской области - 9878 (+48);
 
в городе Шымкенте - 5975 (+20);
 
в Жамбылской области - 5709 (+18);
 
в Туркестанской области - 4194 (+12);
 
в Мангистауской области - 4135 (+7);
 
в Актюбинской области - 4043 (+8);
 
в Кызылординской области - 3675 (+9).
 
В Казахстане за сутки 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 180 807 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9612 КВИ-), из них в стационарах находятся 5318 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 954 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 260 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 февраля зарегистрировано 2626 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
На 9 февраля 2021 года зарегистрировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 , 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 239 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 440, случаев с летальным исходом - 591, всего выздоровели - 38 237 человек.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая