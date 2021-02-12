Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 февраля

За прошедшие сутки зарегистрированы 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 199 093 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 23 482 (+131);
в городе Алматы - 23 202 (+95);
в ВКО - 20 944 (+75);
в Атырауской области - 16 562 (+21);
в Павлодарской области - 15 787 (+180);
в Карагандинской области - 14 521 (+66);
в Акмолинской области - 12 350 (+87);
в ЗКО - 11 872 (+87);
в СКО - 11 633 (+65);
в Костанайской области - 11 131 (+78);
в Алматинской области - 9878 (+48);
в городе Шымкенте - 5975 (+20);
в Жамбылской области - 5709 (+18);
в Туркестанской области - 4194 (+12);
в Мангистауской области - 4135 (+7);
в Актюбинской области - 4043 (+8);
в Кызылординской области - 3675 (+9).
В Казахстане за сутки 1530 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 180 807 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 25 272 человека (15 660 КВИ+ и 9612 КВИ-), из них в стационарах находятся 5318 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 954 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 260 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 48 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 февраля зарегистрировано 2626 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 9 февраля 2021 года зарегистрировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19 , 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 239 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 440, случаев с летальным исходом - 591, всего выздоровели - 38 237 человек.
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