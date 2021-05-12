Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 мая

Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - По состоянию на 23.59 10 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 346 497 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:
в городе Нур-Султане – 249;
в городе Алматы – 430;
в городе Шымкенте – 75;
в Акмолинской области – 114;
в Актюбинской области – 24;
в Алматинской области – 125;
в Атырауской области – 38;
в ВКО – 79;
в Жамбылской области – 42;
в ЗКО – 108;
в Карагандинской области – 262;
в Костанайской области – 25;
в Кызылординской области – 27;
в Мангистауской области – 13;
в Павлодарской области – 119;
в СКО – 12;
в Туркестанской области – 24.
В Казахстане за сутки 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 301 857 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 094 человека (40 692 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 068 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 026 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 802 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов;
-на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 мая зарегистрировано 3948 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 мая от КВИ скончались 20 человек.
На 9 мая 2021 года зарегистрировано 7 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 48 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 571, случаев с летальным исходом – 837, всего выздоровели – 52 332 человек.
1 698 893 человек провакцинировано в Казахстане на 11 мая 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства