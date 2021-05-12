Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 мая

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - По состоянию на 23.59 10 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 346 497 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией:

в городе Нур-Султане – 249;

в городе Алматы – 430;

в городе Шымкенте – 75;

в Акмолинской области – 114;

в Актюбинской области – 24;

в Алматинской области – 125;

в Атырауской области – 38;

в ВКО – 79;

в Жамбылской области – 42;

в ЗКО – 108;

в Карагандинской области – 262;

в Костанайской области – 25;

в Кызылординской области – 27;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 119;

в СКО – 12;

в Туркестанской области – 24.

В Казахстане за сутки 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 301 857 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 094 человека (40 692 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 068 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 026 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 802 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов;

-на аппарате ИВЛ – 105 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 мая зарегистрировано 3948 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 мая от КВИ скончались 20 человек.

На 9 мая 2021 года зарегистрировано 7 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 48 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 571, случаев с летальным исходом – 837, всего выздоровели – 52 332 человек.

1 698 893 человек провакцинировано в Казахстане на 11 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 мая 2021 года, в "красной" зоне – города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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