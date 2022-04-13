В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 315 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 2,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии - 1 290 679 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1972 человек (976 КВИ+ и 996 КВИ-), из них: в стационарах находится 204 пациента, на амбулаторном уровне - 1768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

На 11 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 466 461 человек, 2-м компонентом - 9 199 647 человек.

10 апреля 2022 года зафиксировано 10 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 429.