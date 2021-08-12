Сводка эпидситуации на 11 августа: за сутки 7657 человек заболели коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 10 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 656 777 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1153;
в городе Алматы – 1493;
в городе Шымкенте – 574;
в Акмолинской области – 265;
в Актюбинской области – 304;
в Алматинской области – 350;
в Атырауской области – 618;
в ВКО – 228;
в Жамбылской области – 140;
в ЗКО – 156;
в Карагандинской области – 1125;
в Костанайской области – 257;
в Кызылординской области – 218;
в Мангистауской области – 212;
в Павлодарской области – 291;
в СКО – 157;
в Туркестанской области – 116.
В Казахстане за сутки 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 540 850 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 112 843 человека (108 824 КВИ+ и 4019 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 30 181 пациент,
- на амбулаторном уровне – 82 662 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1808 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 451 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.
Дополнено. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 августа 2021 года зарегистрировано 7103 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 августа от КВИ скончались 130 человек.
9 августа зафиксировано 588 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 201 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 64 065, летальных случаев – 3949, выздоровевших – 56 097.
Все регионы находятся в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
На 10 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 879 016 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 505 662 человек.
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