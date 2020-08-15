В больницы Карагандинской области поступят 1200 кислородных концентраторов

Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - В рамках меморандума, заключённого между управлением здравоохранения Карагандинской области и корпорацией "Казахмыс" о совместных мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в Караганду доставлены кислородные концентраторы, передает Kazakhstan Today.

По информации корпорации "Казахмыс", первые концентраторы были поставлены в медицинские учреждения городов дислокации компании - Балхаш, Жезказган и Сатпаев. Всего корпорацией "Казахмыс" передано в больницы области 1200 аппаратов, предназначенных для терапии лёгочной недостаточности и заболеваний, связанных с ней.

В целом аппараты будут распределены между 35 лечебными учреждениями области.

Ранее корпорация приобрела для указанных городов десять аппаратов ИВЛ, три виброакустических аппарата, ожидается поставка трёх компьютерных томографов.

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