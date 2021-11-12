Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 952 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 127;
в городе Алматы - 131;
в городе Шымкенте - 29;
в Акмолинской области - 87;
в Актюбинской области - 18;
в Алматинской области - 81;
в Атырауской области - 24;
в ВКО - 83;
в Жамбылской области - 20;
в ЗКО - 35;
в Карагандинской области - 119;
в Костанайской области - 111;
в Кызылординской области - 22;
в Мангистауской области - 12;
в Павлодарской области - 138;
в СКО - 155;
в Туркестанской области - 27.
В Казахстане за сутки 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 908 126 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (32 411 КВИ+ и 5 183 КВИ-), из них: в стационарах находятся 6879 пациентов, на амбулаторном уровне - 30 715 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 505 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 136 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 ноября 2021 года зарегистрировано 12 349 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек.
9 ноября 2021 года зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 212 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70 490.
На 11 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 478 672 человек, вторым - 7 753 142 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.