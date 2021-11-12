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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусом

11.11.2021, 08:32 34426
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 952 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 127;
 
в городе Алматы - 131;
 
в городе Шымкенте - 29;
 
в Акмолинской области - 87;
 
в Актюбинской области - 18;
 
в Алматинской области - 81;
 
в Атырауской области - 24;
 
в ВКО - 83;
 
в Жамбылской области - 20;
 
в ЗКО - 35;
 
в Карагандинской области - 119;
 
в Костанайской области - 111;
 
в Кызылординской области - 22;
 
в Мангистауской области - 12;
 
в Павлодарской области - 138;
 
в СКО - 155;
 
в Туркестанской области - 27.
 
В Казахстане за сутки 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 908 126 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (32 411 КВИ+ и 5 183 КВИ-), из них: в стационарах находятся 6879 пациентов, на амбулаторном уровне - 30 715 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 505 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 136 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 ноября 2021 года зарегистрировано 12 349 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек. 
 
9 ноября 2021 года зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 212 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70 490.
 
На 11 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 478 672 человек, вторым - 7 753 142 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

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В столичные ТРЦ можно будет попасть только при наличии "зеленого" статуса

11.11.2021, 20:48 31321
В столичные ТРЦ можно будет попасть только при наличии "зеленого" статуса
Фото: rus.azattyq-ruhy.kz
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление об ограничительных мерах в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, ТРЦ города могут работать в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания).
 
Постановление вступает в силу с 15 ноября.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане подтверждено 952 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 127.
 

Более 30 тыс. родителей в Алматы согласились на вакцинацию детей от КВИ

11.11.2021, 15:01 63262
Более 30 тыс. родителей в Алматы согласились на вакцинацию детей от КВИ
Фото: из открытый источников
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - В Алматы начинается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила сегодня на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, накануне в город была доставлена первая партия вакцины Pfizer в объеме 46 800 доз первого и второго компонента
 

Вакцины поступили на централизованный склад управления общественного здоровья, сегодня и завтра ее выдадут медицинским организациям. На сегодня уже есть четкие инструкции по хранению и транспортировке данной вакцины. Все подготовительные работы проведены, закуплены морозильное оборудование и шприцы, медицинский персонал обучен по обращению с вакциной", - проинформировала она.

 
В первую очередь от коронавируса вакцинируют подростков 16-18 лет, далее последовательно детей других возрастных групп - 15, 14, 13 и 12 лет. 
 

На сегодня сформированы списки подростков, родители которых дали согласие на вакцинацию детей. Каждый день эта цифра стабильно увеличивается. Привиться можно будет как по месту учебы, так и в медорганизациях. Каждая школа имеет медицинский кабинет, поэтому возможность вакцинации в школах есть, проводить ее будут медики выездных бригад из поликлиник", - уточнила Калыкова.

 
В свою очередь заместитель руководителя управления общественного здоровья Светлана Султангазиева сообщила, что в Алматы более 170 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет. 
 

Примерно 20% родителей, а это более 30 тыс. детей, согласились на вакцинацию. Вакцина будет направлена в 20 городских поликлиник, затем медики будут собирать данные со школ. Перед вакцинацией будет проходить обязательный осмотр, а после прививки ребенка в другом кабинете в течение получаса будет наблюдать второй врач", - пояснила она.

 
По информации акимата города, в школах вакцина храниться не будет, ее будут доставлять в соответствии со списками. 
 
На сегодня вакцинацию беременных женщин от коронавируса проводят более чем в 20 странах. Прежде проведено большое количество исследований. Как подчеркнула Султангазиева, в РК на фоне коронавируса зафиксировано большое число осложнений у беременных женщин. Поэтому УОЗ рекомендуем получить прививки двумя компонентами в промежутке от 16 до 37 недель беременности. Также рекомендовано вакцинироваться женщинам в период лактации по истечении 42 дней после родов.
 
Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.
 
 

В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19

11.11.2021, 12:53 77005
В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19
Фото: primeminister.kz
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В рамках рабочего визита в Жамбылскую область преьмер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил ТОО "Амир и Д" по производству медизделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ТОО "Амир и Д" в октябре текущего года начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. 
 

Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также глава правительства посетил СЭЗ "Химический парк Тараз" в Шуском районе. Премьеру презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.
 
Так, проект по производству цианида натрия мощностью 25 тыс. тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС. 
 
Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тыс. тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.
 
По информации пресс-службы правительства, за десять месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. квадратных метров жилья (+16,4%).
 

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