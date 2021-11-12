Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 952 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 127;

в городе Алматы - 131;

в городе Шымкенте - 29;

в Акмолинской области - 87;

в Актюбинской области - 18;

в Алматинской области - 81;

в Атырауской области - 24;

в ВКО - 83;

в Жамбылской области - 20;

в ЗКО - 35;

в Карагандинской области - 119;

в Костанайской области - 111;

в Кызылординской области - 22;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 138;

в СКО - 155;

в Туркестанской области - 27.

В Казахстане за сутки 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 908 126 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (32 411 КВИ+ и 5 183 КВИ-), из них: в стационарах находятся 6879 пациентов, на амбулаторном уровне - 30 715 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 505 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 136 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 ноября 2021 года зарегистрировано 12 349 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек.

9 ноября 2021 года зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 212 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70 490.

На 11 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 478 672 человек, вторым - 7 753 142 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.