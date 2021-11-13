Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 11 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 954 146 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1260 новых случаев коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане - 121;

в городе Алматы - 146;

в городе Шымкенте - 32;

в Акмолинской области - 98;

в Актюбинской области - 20;

в Алматинской области - 83;

в Атырауской области - 28;

в ВКО - 93;

в Жамбылской области - 15;

в ЗКО - 38;

в Карагандинской области - 135;

в Костанайской области - 116;

в Кызылординской области - 24;

в Мангистауской области - 6;

в Павлодарской области - 129;

в СКО - 161;

в Туркестанской области - 15.

На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 36 648 человек (31 523 КВИ+ и 5 125 КВИ-), из них: в стационарах - 6 542 пациента, на амбулаторном уровне - 30 106.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 472 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 139 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 86 пациентов.

За сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 910 246 человек от COVID-19.

На 12 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 501 375 человек, вторым - 7 777 468 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 11 ноября 2021 года зарегистрировано 12 377 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 28 человек.

10 ноября 2021 года зафиксированы 152 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 206 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 905, летальных случаев - 5084, выздоровевших - 70 696.

В "красной" зоне находятся: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область.

В "зеленой" зоне: Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.