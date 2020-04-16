Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - До 1295 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 22 часа 30 минут 15 апреля зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Карагандинской области - 1 случай, в Западно-Казахстанской области - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 2 случая.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1295 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 297 случаев, городе Алматы - 380 случаев, в Карагандинской области - 82 случая, Акмолинской области - 80 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, в городе Шымкенте - 40 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 25 случаев, Актюбинской области - 13 случаев, Северо-Казахстанской области - 28 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 127 случаев, Западно-Казахстанской области - 20 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали о текущем состоянии пациентов с КВИ.

В инфекционных стационарах РК продолжают лечение 1034 пациента, у 21 человека состояние расценивается как тяжелое. У 169 - средней степени тяжести, 1 пациент находится на аппарате насыщения крови кислородом.

Из тяжелых пациентов: 9 пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, 6 пациентов - на аппаратах масочной вентиляции легких, 7 пациентов на самостоятельном дыхании с кислородной поддержкой.

В результате проводимых лечебных мероприятий, 5 пациентов уже переведены с аппарата ИВЛ на самостоятельное дыхание, 18 человек с улучшением состояния здоровья переведены из реанимации в профильные отделения.

Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 1295 случаев COVID-19, 240 человек выздоровели, 16 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 128 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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