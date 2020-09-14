129 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - На 13 сентября в Казахстане 4521 человек продолжают получать лечение от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Среди них 35 детей. В стационарах находятся 2352 пациента, на амбулаторном уровне - 2169.

129 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 - в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 346 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 36 человек.

С 1 по 13 сентября зарегистрировано заболевших - 29 581, случаев с летальным исходом - 321, всего выздоровели 6823 человека.

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