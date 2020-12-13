Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 декабря 2020 года в Казахстане подтверждено 140 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 655 (+98),

в городе Нур-Султан - 16 979 (+99),

в городе Алматы - 16 898 (+82),

в Атырауской области - 11 999 (+26),

в Карагандинской области - 11 417 (+30),

в ЗКО - 8485 (+38),

в Павлодарской области - 7581 (+83),

в СКО - 7374 (+71),

в Костанайской области - 6248 (+74),

в Алматинской области - 6117 (+55),

в Акмолинской области - 6064 (+69),

в городе Шымкент - 5431 (+14),

в Жамбылской области - 4646 (+26),

в Актюбинской области - 3560 (+7),

в Туркестанской области - 3533 (+5),

в Мангистауской области - 3486 (+9),

в Кызылординской области - 3311 (+3).

В Казахстане за сутки 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 124 729 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находятся 3999 пациентов, на амбулаторном уровне - 9927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 декабря зарегистрировано 2129 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 82 человека.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 773, случаев с летальным исходом - 463, всего выздоровели – 31 364 человека.

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