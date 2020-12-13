Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 655 (+98),
в городе Нур-Султан - 16 979 (+99),
в городе Алматы - 16 898 (+82),
в Атырауской области - 11 999 (+26),
в Карагандинской области - 11 417 (+30),
в ЗКО - 8485 (+38),
в Павлодарской области - 7581 (+83),
в СКО - 7374 (+71),
в Костанайской области - 6248 (+74),
в Алматинской области - 6117 (+55),
в Акмолинской области - 6064 (+69),
в городе Шымкент - 5431 (+14),
в Жамбылской области - 4646 (+26),
в Актюбинской области - 3560 (+7),
в Туркестанской области - 3533 (+5),
в Мангистауской области - 3486 (+9),
в Кызылординской области - 3311 (+3).
В Казахстане за сутки 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 124 729 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находятся 3999 пациентов, на амбулаторном уровне - 9927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 декабря зарегистрировано 2129 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 82 человека.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 773, случаев с летальным исходом - 463, всего выздоровели – 31 364 человека.
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