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Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

12.12.2020 119746
Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря
Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 декабря 2020 года в Казахстане подтверждено 140 784 случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
В разрезе регионов:
 
в ВКО - 17 655 (+98),
 
в городе Нур-Султан - 16 979 (+99),
 
в городе Алматы - 16 898 (+82),
 
в Атырауской области - 11 999 (+26),
 
в Карагандинской области - 11 417 (+30),
 
в ЗКО - 8485 (+38),
 
в Павлодарской области - 7581 (+83),
 
в СКО - 7374 (+71),
 
в Костанайской области - 6248 (+74),
 
в Алматинской области - 6117 (+55),
 
в Акмолинской области - 6064 (+69),
 
в городе Шымкент - 5431 (+14),
 
в Жамбылской области - 4646 (+26),
 
в Актюбинской области - 3560 (+7),
 
в Туркестанской области - 3533 (+5),
 
в Мангистауской области - 3486 (+9),
 
в Кызылординской области - 3311 (+3).
 
В Казахстане за сутки 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 124 729 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находятся 3999 пациентов, на амбулаторном уровне - 9927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 декабря зарегистрировано 2129 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 82 человека. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 773, случаев с летальным исходом - 463, всего выздоровели – 31 364 человека.
 

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