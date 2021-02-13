Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 февраля

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 200 044 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 044 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 23 591 (+109);

в городе Алматы - 23 310 (+108);

в ВКО - 21 008 (+64);

в Атырауской области - 16 595 (+33);

в Павлодарской области - 15 950 (+163);

в Карагандинской области - 14 579 (+58);

в Акмолинской области - 12 429 (+79);

в ЗКО – 11 947 (+75);

в СКО - 11 695 (+62);

в Костанайской области - 11 210 (+79);

в Алматинской области - 9954 (+76);

в городе Шымкенте - 5984 (+9);

в Жамбылской области - 5719 (+10);

в Туркестанской области - 4201 (+7);

в Мангистауской области - 4142 (+7);

в Актюбинской области - 4051 (+8);

в Кызылординской области - 3679 (+4).

В Казахстане за сутки 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 181 974 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9407 КВИ-), из них в стационарах находятся 5372 пациента, на амбулаторном уровне - 19 475 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 февраля зарегистрировано 2630 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 10 февраля 2021 года зарегистрировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 286 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 522, случаев с летальным исходом - 592, всего выздоровели - 38 523 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

Между тем сегодня вышло новое постановление государственного санитарного врача ВКО, согласно которому ограничительные меры на территории области продлеваются с 14 по 27 февраля.





Согласно документу, разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. А также разрешено проведение жума-намаза в мечетях, расположенных в сельской местности, вместимостью до 150 человек, при заполняемости не более 25%.





Жители области должны продолжать соблюдение масочного режима.

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