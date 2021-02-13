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Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 февраля

12.02.2021 23788
Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 февраля
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 200 044 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 200 044 случая, из них:
 
в городе Нур-Султане - 23 591 (+109);
 
в городе Алматы - 23 310 (+108);
 
в ВКО - 21 008 (+64);
 
в Атырауской области - 16 595 (+33);
 
в Павлодарской области - 15 950 (+163);
 
в Карагандинской области - 14 579 (+58);
 
в Акмолинской области - 12 429 (+79);
 
в ЗКО – 11 947 (+75);
 
в СКО - 11 695 (+62);
 
в Костанайской области - 11 210 (+79);
 
в Алматинской области - 9954 (+76);
 
в городе Шымкенте - 5984 (+9);
 
в Жамбылской области - 5719 (+10);
 
в Туркестанской области - 4201 (+7);
 
в Мангистауской области - 4142 (+7);
 
в Актюбинской области - 4051 (+8);
 
в Кызылординской области - 3679 (+4).
 
В Казахстане за сутки 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 181 974 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9407 КВИ-), из них в стационарах находятся 5372 пациента, на амбулаторном уровне - 19 475 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 255 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 февраля зарегистрировано 2630 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 10 февраля 2021 года зарегистрировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 286 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 522, случаев с летальным исходом - 592, всего выздоровели - 38 523 человека.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 
Между тем сегодня вышло новое постановление государственного санитарного врача ВКО, согласно которому ограничительные меры на территории области продлеваются с 14 по 27 февраля.

Согласно документу, разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. А также разрешено проведение жума-намаза в мечетях, расположенных в сельской местности, вместимостью до 150 человек, при заполняемости не более 25%.

Жители области должны продолжать соблюдение масочного режима. 
 

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