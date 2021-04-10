В Алматинской области с 12 апреля усилят карантин

ТАЛДЫКОРГАН. 9 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "О режиме карантина и усилении некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, с 12 апреля, помимо уже принятых мер, дополнительно будет приостановлена деятельность банкетных залов вне зависимости от посадочных мест; театров, кинотеатров. Также приостановят деятельность межобластных, междугородних, межрайонных нерегулярных (туристических) перевозок, движение междугородних, межрайонных регулярных автобусов (микроавтобусов).

С 12 апреля в области запрещается: проведение спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов, соревнований районного, областного и республиканского уровней; деятельность спортивных, танцевальных, гимнастических и тому подобных секций и кружков, кроме образовательных центров; объектов культуры (музеи, дома культуры, концертные залы и так далее); работа непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью свыше 2000 квадратных метров, кроме объектов по продаже строительных материалов, сельскохозяйственной техники и оборудования.

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