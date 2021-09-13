Сводка эпидситуации на 12 сентября: лечение продолжают получать 79 417 пациентов

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - 3575 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию выявлены в Казахстане за сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По регионам: Нур-Султан - 316, Алматы - 869, Шымкент - 115, Акмолинская область - 198, Актюбинская область - 187, Алматинская область - 332, Атырауская область - 90, Восточно-Казахстанская область - 164, Жамбылская область - 65, Западно-Казахстанская область - 94, Карагандинская область - 405, Костанайская область - 170, Кызылординская область - 85, Мангистауская область - 139, Павлодарская область - 213, Северо-Казахстанская область - 87, Туркестанская область - 46.

Общее количество выявленных в стране случаев составило 839 499. За сутки умерли 59 человек, всего - 10 297.

Выявлено 270 случаев коронавирусной пневмонии, всего заболели 72 742 человека. Умерли от нее за сутки 13 человек, всего - 4664.

Лечение продолжают получать 79 417 человек (71 112 + и 8305 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 319 пациентов, на амбулаторном уровне продолжают получать лечение 63 098 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 1283 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 342 пациента, на аппарате ИВЛ - 190 пациентов.

I компонентом 7 072 523 человека привито в Казахстане на 12 сентября 2021 года, II компонентом - 5 893 619 человек.

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