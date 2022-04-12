В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 304 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 4,
в городе Алматы - 7,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 0,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 528 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
9 апреля 2022 года зафиксировано 9 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 419.
На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них: в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
На 10 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 962 человека, 2-м компонентом - 9 198 853 человека.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.