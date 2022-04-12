В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 304 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 528 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

9 апреля 2022 года зафиксировано 9 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 419.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них: в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

На 10 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 962 человека, 2-м компонентом - 9 198 853 человека.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.