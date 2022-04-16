НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 355 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 3,
в городе Алматы - 6,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 785 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
13 апреля 2022 года зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 815, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 465.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 14 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 469 870 человек, 2-м компонентом - 9 208 982 человека.