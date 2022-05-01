За сутки в Казахстане выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 5 случаев КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 11 человек.





По информации Минздрава РК, по состоянию на 30 апрлея первым компонентом вакцины против коронавируса вакцинировались 9 484 188 человек, вторым компонентом - 9 243 631 человек. Ревакцинацию прошли 3 963 412 человек.





На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1655 человек (–807+ и 848 КВИ-), из них в стационарах находится – 85 пациент, на амбулаторном уровне – 1570 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 13 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент; на аппарате ИВЛ – 2 пациента.





28 апреля в РК зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 960, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 758.