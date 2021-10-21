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135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области

20.10.2021, 10:20 190837
135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на утро 20 октября в Алматинской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 21 случай среди детей до 14 лет, пять - среди студентов. Темп прироста составил 0,2%.
 
Стоит отметить, что всего в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 40 065 - с симптомами.
 
Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне - 0,3%. На последней неделе отмечается рост в Алакольском, Каратальском, Саркандском районах и городе Текели.
 
Заболеваемость в разрезе регионов области: Аксуский - 1, Балхашский - 6, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 2, Жамбылский - 10, Илийский - 3, Карасайский - 4, Каратальский - 8, Кегенский - 2, Кербулакский - 2, Коксуский - 3 , Панфиловский - 14, Талгарский - 9, Уйгурский - 5, Талдыкорган - 44, Текели - 3, Капшагай - 4.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. 
 

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В России из-за КВИ объявили неделю выходных

20.10.2021, 20:41 66421
МОСКВА. 20 ОКТЯБРЯ - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года", - сообщается на сайте Кремля.

 
Ранее вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID-19 в России. Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов. 
 

В Британии нашли новый опасный штамм COVID-19

20.10.2021, 16:06 124795
В Британии нашли новый опасный штамм COVID-19
Фото: из открытых источников
ЛОНДОН. 20 ОКТЯБРЯ - В Британии заявили о распространении новой мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дельта является доминирующим в Британии, однако, согласно последним официальным данным, всего 6% случаев заболевания COVID-19 относятся к новой мутации, сообщает obozrevatel.com.
 

Как и следовало ожидать, мы внимательно следим за этим и без колебаний принимаем меры в случае необходимости", – цитирует издание слова официального представителя премьер-министра страны.

 

AY.4.2, который некоторые называют "Дельта Плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущества в выживании. В настоящее время проводятся испытания, чтобы понять, какую опасность он может представлять. Эксперты говорят, что он вряд ли получит широкое распространение или против него будут бессильны вакцины", - сказано в материале.

 
Как отметил профессор компьютерной системной биологии и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2. - это потомок варианта Дельта, он несет в себе две характерные мутации в шипе, Y145H и A222V, передает Science Media Centre.
 
По его словам, этот штамм может быть ненамного, но заразнее, чем другие, - примерно на 10%.
 

Это ничто по сравнению с тем, что мы видели с Альфа и Дельта, которые были примерно на 50-60% более передаваемыми. Мы говорим здесь о чем-то довольно тонком, и его еще нужно исследовать", - сказал Баллу.

 
По его словам, на данный момент новый вариант вируса остается редкостью за пределами Британии. Например, в США было выявлено всего три случая. Кроме того, ведется функциональная работа, чтобы проверить, может ли он хуже распознаваться антителами.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

20.10.2021, 08:35 155386
Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 180;
 
в городе Алматы – 312;
 
в городе Шымкенте – 40;
 
в Акмолинской области – 129;
 
в Актюбинской области – 54;
 
в Алматинской области – 135;
 
в Атырауской области – 41;
 
в ВКО – 83;
 
в Жамбылской области – 30;
 
в ЗКО – 40;
 
в Карагандинской области – 154;
 
в Костанайской области – 117;
 
в Кызылординской области – 31;
 
в Мангистауской области – 9;
 
в Павлодарской области – 164;
 
в СКО – 139;
 
в Туркестанской области – 25.
 
В Казахстане за сутки 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 864 258 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 078 657 человек, вторым компонентом - 7 202 907 человек.
 
На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8848 пациентов, на амбулаторном лечении – 42 721 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 633 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 октября 2021 года зарегистрировано 11 815 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 октября от КВИ+ скончались 18 человек.
 
18 октября 2021 года зафиксировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66 753. 
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

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