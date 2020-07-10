За сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусом

Из них 1209 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 120 / 65;
город Алматы - 177 / 46;
город Шымкент - 61 / 25;
Акмолинская область - 35 / 27;
Актюбинская область - 89 / 38;
Алматинская область - 81 / 56;
Атырауская область - 658 / 532;
Восточно-Казахстанская область - 113 / 43;
Жамбылская область - 57 / 47;
Западно-Казахстанская область - 91 / 34;
Карагандинская область - 150 / 108;
Костанайская область - 111 / 71;
Кызылординская область - 28 / 20;
Мангистауская область - 70 / 53;
Павлодарская область - 57 / 26;
Северо-Казахстанская область - 36 / 7;
Туркестанская область - 28 / 11.
Всего в стране выявлено 53 021 заболевших.
Кроме того, по данным Минздрава РК, с 3 июня по 8 июля 17 221 человек выздоровел от КВИ с амбулаторного лечения. Итого выздоровевших в Казахстане - 34 149, из них из стационаров - 16 928, с амбулаторного наблюдения - 17 221.
264 человека скончались от заболевания.
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