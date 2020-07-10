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За сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусом

09.07.2020, 08:35 7210
За сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них 1209 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 120 / 65;
 
город Алматы - 177 / 46;
 
город Шымкент - 61 / 25;
 
Акмолинская область - 35 / 27;
 
Актюбинская область - 89 / 38;
 
Алматинская область - 81 / 56;
 
Атырауская область - 658 / 532;
 
Восточно-Казахстанская область - 113 / 43;
 
Жамбылская область - 57 / 47;
 
Западно-Казахстанская область - 91 / 34;
 
Карагандинская область - 150 / 108;
 
Костанайская область - 111 / 71;
 
Кызылординская область - 28 / 20;
 
Мангистауская область - 70 / 53;
 
Павлодарская область - 57 / 26;
 
Северо-Казахстанская область - 36 / 7;
 
Туркестанская область - 28 / 11.
 
Всего в стране выявлено 53 021 заболевших.
 
Кроме того, по данным Минздрава РК, с 3 июня по 8 июля 17 221 человек выздоровел от КВИ с амбулаторного лечения. Итого выздоровевших в Казахстане - 34 149, из них из стационаров - 16 928, с амбулаторного наблюдения - 17 221.
 
264 человека скончались от заболевания.
 

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