За сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них 1209 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 120 / 65;

город Алматы - 177 / 46;

город Шымкент - 61 / 25;

Акмолинская область - 35 / 27;

Актюбинская область - 89 / 38;

Алматинская область - 81 / 56;

Атырауская область - 658 / 532;

Восточно-Казахстанская область - 113 / 43;

Жамбылская область - 57 / 47;

Западно-Казахстанская область - 91 / 34;

Карагандинская область - 150 / 108;

Костанайская область - 111 / 71;

Кызылординская область - 28 / 20;

Мангистауская область - 70 / 53;

Павлодарская область - 57 / 26;

Северо-Казахстанская область - 36 / 7;

Туркестанская область - 28 / 11.

Всего в стране выявлено 53 021 заболевших.

Кроме того, по данным Минздрава РК, с 3 июня по 8 июля 17 221 человек выздоровел от КВИ с амбулаторного лечения. Итого выздоровевших в Казахстане - 34 149, из них из стационаров - 16 928, с амбулаторного наблюдения - 17 221.

264 человека скончались от заболевания.

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