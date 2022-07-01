В Казахстане выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 608 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 137 новых случаев заболевания КВИ, В Алматы выявлено 77, в Нур-Султане - 26.





На 30 июня лечение от КВИ продолжают получать 627 человек (-583 и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 99 пациентов, на амбулаторном уровне - 528 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 июня выявлено 3 случая коронавирусной пневмонии (КВИ-).