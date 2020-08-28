За сутки от КВИ и пневмонии скончались 13 казахстанцев

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 10 человек, от вирусной пневмонии - 3, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК за стуки выявлено 558 случаев заболевания вирусной пневмонией. Всего с 1 августа в стране зарегистрирован 24 101 случай заболевания пневмонией. За стуки от данного заболевания скончались 3 человека, всего с 1 августа зафиксирован 271 летальный случай.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8976 человек, среди которых 38 детей. В стационарах находятся 4548 пациентов, на амбулаторном уровне - 4428.

267 человек находятся в тяжелом состоянии, 47 - в состоянии крайней степени тяжести, 50 - на аппаратах ИВЛ", - добавили в Минздраве.

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