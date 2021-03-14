Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 марта

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 марта 2021 года в Казахстане зарегистрирован 222 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:

в Нур-Султане - 26 276 (+152);

в Алматы - 27 001 (+293);

в ВКО - 22 429 (+35);

в Атырауской области - 17 624 (+42);

в Павлодарской области - 18 413 (+50);

в Карагандинской области - 16 039 (+74);

в Акмолинской области - 14 397 (+50);

в ЗКО - 13 735 (+68);

в СКО - 12 700 (+21);

в Костанайской области - 13 021 (+48);

в Алматинской области - 11 533 (+90);

в городе Шымкенте - 6 344 (+25);

в Жамбылской области - 6 112 (+13);

в Туркестанской области - 4 344 (+4);

в Мангистауской области - 4 295 (+3);

в Актюбинской области - 4 492 (+29);

в Кызылординской области - 3 916 (+5).

Также за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 772 человека. Всего в стране выздоровели 205 554 человека.

По состоянию на 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 658 человек (14 277 КВИ+ и 4 381 КВИ-), из них в стационарах находятся 4827 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 831 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 235 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента; на аппарате ИВЛ - 43 пациента.

На 11 марта 2021 года зарегистрировано 55 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 181 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 49 749 заболевших, 653 случая с летальным исходом, всего выздоровели 44 715 человек.

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