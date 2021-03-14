Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 марта

По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:
в Нур-Султане - 26 276 (+152);
в Алматы - 27 001 (+293);
в ВКО - 22 429 (+35);
в Атырауской области - 17 624 (+42);
в Павлодарской области - 18 413 (+50);
в Карагандинской области - 16 039 (+74);
в Акмолинской области - 14 397 (+50);
в ЗКО - 13 735 (+68);
в СКО - 12 700 (+21);
в Костанайской области - 13 021 (+48);
в Алматинской области - 11 533 (+90);
в городе Шымкенте - 6 344 (+25);
в Жамбылской области - 6 112 (+13);
в Туркестанской области - 4 344 (+4);
в Мангистауской области - 4 295 (+3);
в Актюбинской области - 4 492 (+29);
в Кызылординской области - 3 916 (+5).
Также за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 772 человека. Всего в стране выздоровели 205 554 человека.
По состоянию на 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 658 человек (14 277 КВИ+ и 4 381 КВИ-), из них в стационарах находятся 4827 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 831 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 235 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента; на аппарате ИВЛ - 43 пациента.
На 11 марта 2021 года зарегистрировано 55 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 181 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано 49 749 заболевших, 653 случая с летальным исходом, всего выздоровели 44 715 человек.
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