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Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 марта

13.03.2021 31294
Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 марта
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 марта 2021 года в Казахстане зарегистрирован 222 671 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтвержден 222 671 случай, из них:
 
в Нур-Султане - 26 276 (+152);
 
в Алматы - 27 001 (+293);
 
в ВКО - 22 429 (+35);
 
в Атырауской области - 17 624 (+42);
 
в Павлодарской области - 18 413 (+50);
 
в Карагандинской области - 16 039 (+74);
 
в Акмолинской области - 14 397 (+50);
 
в ЗКО - 13 735 (+68);
 
в СКО - 12 700 (+21);
 
в Костанайской области - 13 021 (+48);
 
в Алматинской области - 11 533 (+90);
 
в городе Шымкенте - 6 344 (+25);
 
в Жамбылской области - 6 112 (+13);
 
в Туркестанской области - 4 344 (+4);
 
в Мангистауской области - 4 295 (+3);
 
в Актюбинской области - 4 492 (+29);
 
в Кызылординской области - 3 916 (+5).
 
Также за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 772 человека. Всего в стране выздоровели 205 554 человека.
 
По состоянию на 13 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 658 человек (14 277 КВИ+ и 4 381 КВИ-), из них в стационарах находятся 4827 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 831 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 235 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 44 пациента; на аппарате ИВЛ - 43 пациента.
 
На 11 марта 2021 года зарегистрировано 55 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 181 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано 49 749 заболевших, 653 случая с летальным исходом, всего выздоровели 44 715 человек.
 

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