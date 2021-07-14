Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 июля

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 12 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 462 417 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 978;

в городе Алматы – 535;

в городе Шымкенте – 169;

в Акмолинской области – 140;

в Актюбинской области – 36;

в Алматинской области – 86;

в Атырауской области – 334;

в ВКО – 63;

в Жамбылской области – 52;

в ЗКО – 142;

в Карагандинской области – 596;

в Костанайской области – 95;

в Кызылординской области – 60;

в Мангистауской области – 141;

в Павлодарской области – 134;

в СКО – 55;

в Туркестанской области – 77.

В Казахстане за сутки 1770 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 415 268 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (42 433 КВИ+ и 1402 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 14 027 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 29 808 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 846 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 июля зарегистрирован 4716 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 июля от КВИ скончались 35 человек.

11 июля зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 46 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 919, летальных случаев – 1038, выздоровевших – 53 019.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.

В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

12 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 486 677 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 490 517 человек.

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