Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 июля

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 12 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 462 417 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 978;
в городе Алматы – 535;
в городе Шымкенте – 169;
в Акмолинской области – 140;
в Актюбинской области – 36;
в Алматинской области – 86;
в Атырауской области – 334;
в ВКО – 63;
в Жамбылской области – 52;
в ЗКО – 142;
в Карагандинской области – 596;
в Костанайской области – 95;
в Кызылординской области – 60;
в Мангистауской области – 141;
в Павлодарской области – 134;
в СКО – 55;
в Туркестанской области – 77.
В Казахстане за сутки 1770 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 415 268 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (42 433 КВИ+ и 1402 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 14 027 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 29 808 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 846 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 июля зарегистрирован 4716 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 июля от КВИ скончались 35 человек.
11 июля зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 46 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 919, летальных случаев – 1038, выздоровевших – 53 019.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
12 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 486 677 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 490 517 человек.
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