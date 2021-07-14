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Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 июля

13.07.2021 194563
Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 12 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 462 417 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 978;
 
в городе Алматы – 535;
 
в городе Шымкенте – 169;
 
в Акмолинской области – 140;
 
в Актюбинской области – 36;
 
в Алматинской области – 86;
 
в Атырауской области – 334;
 
в ВКО – 63;
 
в Жамбылской области – 52;
 
в ЗКО – 142;
 
в Карагандинской области – 596;
 
в Костанайской области – 95;
 
в Кызылординской области – 60;
 
в Мангистауской области – 141;
 
в Павлодарской области – 134;
 
в СКО – 55;
 
в Туркестанской области – 77.
 
В Казахстане за сутки 1770 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 415 268 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (42 433 КВИ+ и 1402 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 14 027 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 29 808 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 846 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента;
 
- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 июля зарегистрирован 4716 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 июля от КВИ скончались 35 человек.
 
11 июля зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 46 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 919, летальных случаев – 1038, выздоровевших – 53 019.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.
 
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
 
12 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 486 677 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 490 517 человек.
 

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