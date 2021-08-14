Сводка эпидситуации на 13 августа: в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 127 человек

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 12 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 672 322 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1276;

в городе Алматы – 1507;

в городе Шымкенте – 532;

в Акмолинской области – 278;

в Актюбинской области – 416;

в Алматинской области – 300;

в Атырауской области – 470;

в ВКО – 259;

в Жамбылской области – 145;

в ЗКО – 161;

в Карагандинской области – 1144;

в Костанайской области – 271;

в Кызылординской области – 219;

в Мангистауской области – 213;

в Павлодарской области – 329;

в СКО – 170;

в Туркестанской области – 108.

В Казахстане за сутки 5816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 554 178 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 13 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 211 человек (110 831 КВИ+ и 4380 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 31 157 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 84 054 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1934 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 230 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 августа 2021 года зарегистрировано 7313 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 августа от КВИ скончались 105 человек.

11 августа 2021 года зафиксировано 406 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 205 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 64 898, летальных случаев – 3995, выздоровевших – 56 523.

На 12 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 991 676 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 616 253 человек.

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