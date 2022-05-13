В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 620 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 мая выявлен один случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Летальных случаев не зарегистрировано.
На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1193 человека (492 КВИ+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1125 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 12 мая 2022 года I компонентом провакцинировано 9 490 372 человека, II компонентом - 9 256 909 человек. Ревакцинировано 4 116 950 человек.