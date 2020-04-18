В Казахстане подтверждены 1402 случая коронавируса

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане подтверждены 1402 случая регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 23.40 16 апреля в Казахстане были зарегистрированы еще 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нур-Султане - 10, Алматы - 19, Шымкенте - 2, Туркестанской области - 4, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.

Всего в РК подтверждены 1402 случая регистрации коронавируса: Нур-Султан - 326 случаев, Алматы - 417 случаев, Карагандинской области - 84 случая, Акмолинской области - 81 случай, Атырауской области - 71 случай, Жамбылской области - 53 случая, Шымкент - 45 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 29 случаев, Актюбинской области - 14 случаев, Северо-Казахстанской области - 29 случаев, Павлодарской области - 13 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 134 случая, Западно-Казахстанской области - 26 случаев, Туркестанской области - 53 случая, Костанайской области - 7 случаев.

Выздоровели от заболевания 277 человек, скончались 17.

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