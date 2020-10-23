В Казахстане выявлен 141 заболевший COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15;
город Алматы - 11;
город Шымкент - 3;
Акмолинская область - 9;
Актюбинская область - 5;
Алматинская область - 11;
Атырауская область - 12;
Восточно-Казахстанская область - 21;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 5;
Кызылординская область - 1;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 12;
Северо-Казахстанская область - 9;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 109 907 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 385.
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