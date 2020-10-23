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В Казахстане выявлен 141 заболевший COVID-19 за сутки

22.10.2020 8992
В Казахстане выявлен 141 заболевший COVID-19 за сутки
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 907 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 15;
 
город Алматы - 11;
 
город Шымкент - 3;
 
Акмолинская область - 9;
 
Актюбинская область - 5;
 
Алматинская область - 11;
 
Атырауская область - 12;
 
Восточно-Казахстанская область - 21;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 6;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 5;
 
Кызылординская область - 1;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 12;
 
Северо-Казахстанская область - 9;
 
Туркестанская область - 1.
 
Всего в стране выявлены 109 907 заболевших.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 385.
 

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