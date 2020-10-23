В Казахстане выявлен 141 заболевший COVID-19 за сутки

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 октября 2020 года в Казахстане выявлены 109 907 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 141 заболевший с положительным ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 15;

город Алматы - 11;

город Шымкент - 3;

Акмолинская область - 9;

Актюбинская область - 5;

Алматинская область - 11;

Атырауская область - 12;

Восточно-Казахстанская область - 21;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 5;

Кызылординская область - 1;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 12;

Северо-Казахстанская область - 9;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 109 907 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 105 385.

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