В Казахстане выявлены 142 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 20;
город Алматы - 10;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 12;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 5;
Атырауская область - 5;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 9;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 7;
Мангистауская область - 3;
Павлодарская область - 14;
Северо-Казахстанская область - 11.
Всего в стране выявлены 110 684 заболевших.
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