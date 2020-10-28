В Казахстане выявлены 142 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 26 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 684 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 20;

город Алматы - 10;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 12;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 5;

Атырауская область - 5;

Восточно-Казахстанская область - 30;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 9;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 7;

Мангистауская область - 3;

Павлодарская область - 14;

Северо-Казахстанская область - 11.

Всего в стране выявлены 110 684 заболевших.

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