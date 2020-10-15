Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки 143 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6;

город Алматы - 4;

Атырауская область - 53;

Жамбылская область - 10;

Карагандинская область - 11;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 43;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 104 346.

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