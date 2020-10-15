Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки 143 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6;
город Алматы - 4;
Атырауская область - 53;
Жамбылская область - 10;
Карагандинская область - 11;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 43;
Павлодарская область - 4;
Северо-Казахстанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 346.
Напомним, по состоянию на 23.59 13 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 984 заболевших коронавирусом.
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