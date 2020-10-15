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В Казахстане за прошедшие сутки 143 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

14.10.2020 7561
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки 143 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 6;
 
город Алматы - 4;
 
Атырауская область - 53;
 
Жамбылская область - 10;
 
Карагандинская область - 11;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 43;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 10.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 346.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 13 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 984 заболевших коронавирусом.
 

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