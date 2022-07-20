В Казахстане за сутки зарегистрировано 1450 случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 319 494 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса новые случаи зарегистрированы:
в городе Нур-Султане - 502,
в городе Алматы - 589,
в городе Шымкенте - 31,
в Акмолинской области - 24,
в Актюбинской области - 4,
в Алматинской области - 69,
Жетысуской области - 43,
в Атырауской области - 32,
в ВКО - 6,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области - 51,
в ЗКО - 5,
в Карагандинской области - 40,
в Улытауской области - 13,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 13,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 11,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 5.
В Казахстане за сутки 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 296 197 человек.
По данным Минздрава, за 17 июля случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-) и летальных случаев не зарегистрировано.
На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 9737 человек (9 633 КВИ+ и 104 КВИ-), из них в стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном уровне - 8775 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 20 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 19 июля I компонентом провакцинировано 9 539 038 человек, II компонентом 9 321 854 человека. Ревакцинирован 4 921 141 человек.