Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Поликлиника №12 Алматы закрыта на карантин, передает Kazakhstan Today.

В Алматы на 21 апреля зарегистрировано 669 подтвержденных случаев COVID-19. В городе выявлено 145 новых случаев за последние сутки. Из них 104 сотрудника Центральной городской клинической больницы, 12 сотрудников Городской поликлиники №12, 11 сотрудников Городского центра паллиативной помощи, который в данный момент является провизорным центром, и 18 из числа контактированных", - сообщили в пресс-службе акима города.

По информации акимата, на лечении от коронавируса в инфекционных стационарах на сегодняшний день находятся 577 человек, в том числе пациентка из Алматинской области.

У двоих пациентов состояние крайне тяжелое, у шести тяжелое, у 168 - средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

Выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 88 пациентов.

Кроме того, в провизорных госпиталях сейчас находятся 452 человека, на карантинной изоляции - 352, на домашнем карантине - 9950.

Согласно постановлению главного санитарного врача Бостандыкского района Алматы, Городская поликлиника N12 закрыта на карантин.

Между тем в Центральной городской клинической больнице стационар разделен на чистую и на инфицированную зону. На сегодняшний день развернуто дополнительно 150 инфекционных, 60 провизорных и 150 карантинных коек. Медицинская помощь больным, находящимся на госпитализации, медицинскими сотрудниками оказывается только в противочумных костюмах. С пациентами работают медики, имеющие отрицательный тест на коронавирус.

Медицинские работники, имеющие положительный тест, отстранены от работы и лечатся в инфекционных стационарах и отделениях.

Администрация проводит постоянную работу по социальной защите сотрудников. Учитывая, что в условиях карантина и нахождения в закрытых пространствах может ухудшиться психологическое состояние людей, используется все методы коммуницирования в коллективе", - отметили также в пресс-службе.

В акимате подчеркнули, что все медорганизации города снабжены необходимым количество средств индивидуальной защиты.

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