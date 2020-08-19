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За неделю от коронавируса в Казахстане скончались 146 человек

18.08.2020, 08:31 5914
За неделю от коронавируса в Казахстане скончались 146 человек
Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - За период с 10 по 16 августа в Казахстане зарегистрировано 146 летальных случаев от COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, в Акмолинской области за неделю от КВИ скончались 6 человек: мужчины 1945, 1964 годов рождения; женщины 1938, 1964, 1955, 1950 годов рождения.
 
В Алматинской области жертвами КВИ стали 7 человек: мужчины 1953, 1949 годов рождения; женщины 1948, 1961, 1980, 1938, 1937 годов рождения.
 
В Атырауской области скончались 10 пациентов: мужчины 1957, 1956, 1944, 1955, 1943 годов рождения; женщины 1946, 1948, 1950, 1963, 1978 годов рождения. 
 
В Западно-Казахстанской области - 15: мужчины 1948, 1949, 1949, 1944, 1965, 1935, 1935, 1959 годов рождения; женщины 1940, 1962, 1938,1939, 1950, 1955, 1958 годов рождения.
 
В Восточно-Казахстанской области - 27: мужчины 1956, 1960, 1949, 1953, 1956, 1974, 1965, 1928, 1956, 1944, 1963, 1939, 1942, 1952 1943, 1950, 1937, 1946, 1939 годов рождения; женщины 1980, 1954, 1957, 1940, 1940, 1926, 1946, 1946 годов рождения.
 
В Актюбинской области - 4: мужчины 1957, 1953, 1962, 1960 годов рождения. 
 
В Жамбылской области - 2: мужчины 1970, 1955 годов рождения. 
 
В Карагандинской области - 13: мужчины 1942, 1967, 1947, 1936, 1963, 1949, 1939 годов рождения; женщины 1950, 1939, 1950, 1937, 1952, 1945 годов рождения.
 
В Кызылординской области - мужчина 1956 года рождения.
 
В Павлодарской области - 6: мужчины 1947, 1946, 1938 года рождения; женщины - 1939, 1968, 1970 годов рождения.
 
В Северо-Казахстанской области -2: мужчина 1945 года рождения; женщина 1967 года рождения.
 
В Туркестанской области - 2: мужчина 1961 года рождения, женщина - 1956 года рождения.
 
В городе Нур-Султане - 20: мужчины 1955, 1965, 1967, 1967, 1950, 1950, 1960, 1941, 1962 годов рождения; женщины 1957, 1975, 1948, 1957, 1933, 1960, 1958, 1940, 1946, 1954, 1961 годов рождения.
 
В городе Алматы - 25: мужчины 1940, 1954, 1951, 1958, 1943, 1950, 1986, 1936, 1982, 1947, 1953, 1961, 1952, 1933, 1934, 1938, 1953, 1949, 1961 годов рождения; женщины 1971, 1935, 1943, 1941, 1957, 1945 годов рождения.
 
В городе Шымкенте - 6: мужчины 1954, 1968, 1958, 1954 годов рождения; женщины 1963, 1937 годов рождения.
 
Итого 1415 случаев.
 

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