С 14 июля запрещен въезд в национальные парки

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта, передает Kazakhstan Today.

В акимате Алматы отметили, что пешие и велосипедные прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил:

1. Категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры.

2. Запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек.

3. Соблюдать санитарные и нормы социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).

В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений.

Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка.

В акимате добавили, что в случае несоблюдения требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка.

Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.

Напомним , из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства