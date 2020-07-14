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С 14 июля запрещен въезд в национальные парки

13.07.2020, 20:49 13528
Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 14 июля до окончания усиленных карантинных мер въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан и т.д.) запрещен на любом виде транспорта, передает Kazakhstan Today.
 
В акимате Алматы отметили, что пешие и велосипедные прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил:
 
1. Категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры.
 
2. Запрещается нахождение на территории парка группой более трех человек. 
 
3. Соблюдать санитарные и нормы социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).
 
В выходные (суббота и воскресенье) дни территория национального парка закрыта для посещений.
 
Контроль за соблюдением карантинных мер будет осуществляться совместно с сотрудниками ДЧС, правоохранительных органов, СЭС и национального парка. 
 
В акимате добавили, что в случае несоблюдения требований нарушители будут привлечены к административной ответственности с выдворением с территории национального парка.
 
Жителям настоятельно рекомендуется на время карантина воздержаться от походов в горы.
 
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.
 

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