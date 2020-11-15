Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 ноября

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 ноября в Казахстане зарегистрировано 119 833 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Наибольший суточный прирост заболевших (+248) зафиксирован в Восточно-Казахстанской области. Всего в регионе выявлено 13 272 случая COVID-19.

В Нур-Султане за сутки выявлены 86 случаев заболевания, всего в столице - 15 110 случаев COVID-19, в Алматы за сутки - 77 заболевших, всего - 15 166.

В Минздраве уточнили, что на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8247 человек, среди которых 437 детей. В стационарах находятся 2924 пациента, на амбулаторном уровне - 5323 человека. 192 человека находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 27 - на аппаратах ИВЛ.

Отмечается, что за прошедший день от коронавируса выздоровели 317 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 ноября зарегистрировано 1931 летальный случай от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест).

Кроме того, в Казахстане отмечается рост заболевших коронавирусной пневмонией. За прошедшие сутки зафиксировано 199 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 69 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 923, летальных случаев - 416, выздоровевших - 29 485 человек.

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