Казахстанские школьники и студенты с 14 февраля будут учиться офлайн

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности", - говорится в постановлении.
Руководителям организаций образования поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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