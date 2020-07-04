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За сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусом

03.07.2020, 10:59 5968
За сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусом
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, из них 1005 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 70 (49);
 
город Алматы - 75 (131);
 
город Шымкент - 44 (56);
 
Акмолинская область - 10 (36);
 
Актюбинская область - 32 (27);
 
Алматинская область - 21 (102);
 
Атырауская область - 60 (267);
 
Восточно-Казахстанская область - 53 (38);
 
Жамбылская область - 17 (48);
 
Западно-Казахстанская область - 0 (50);
 
Карагандинская область - 27 (50);
 
Костанайская область - 24 (24);
 
Кызылординская область - 10 (15);
 
Мангистауская область - 7 (71);
 
Павлодарская область - 26 (11);
 
Северо-Казахстанская область - 6 (15);
 
Туркестанская область - 14 (15).
 
Всего в стране выявлено 44 075 заболевших, 14 777 человек выздоровели, 188 скончались.
 

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