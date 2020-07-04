За сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусом

По информации Министерства здравоохранения РК, из них 1005 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 70 (49);
город Алматы - 75 (131);
город Шымкент - 44 (56);
Акмолинская область - 10 (36);
Актюбинская область - 32 (27);
Алматинская область - 21 (102);
Атырауская область - 60 (267);
Восточно-Казахстанская область - 53 (38);
Жамбылская область - 17 (48);
Западно-Казахстанская область - 0 (50);
Карагандинская область - 27 (50);
Костанайская область - 24 (24);
Кызылординская область - 10 (15);
Мангистауская область - 7 (71);
Павлодарская область - 26 (11);
Северо-Казахстанская область - 6 (15);
Туркестанская область - 14 (15).
Всего в стране выявлено 44 075 заболевших, 14 777 человек выздоровели, 188 скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства