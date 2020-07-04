За сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусом

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, из них 1005 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 70 (49);

город Алматы - 75 (131);

город Шымкент - 44 (56);

Акмолинская область - 10 (36);

Актюбинская область - 32 (27);

Алматинская область - 21 (102);

Атырауская область - 60 (267);

Восточно-Казахстанская область - 53 (38);

Жамбылская область - 17 (48);

Западно-Казахстанская область - 0 (50);

Карагандинская область - 27 (50);

Костанайская область - 24 (24);

Кызылординская область - 10 (15);

Мангистауская область - 7 (71);

Павлодарская область - 26 (11);

Северо-Казахстанская область - 6 (15);

Туркестанская область - 14 (15).

Всего в стране выявлено 44 075 заболевших, 14 777 человек выздоровели, 188 скончались.

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